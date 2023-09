Ministério Público denuncia filha que encomendou a morte da família em Votuporanga

Viviane More, Carlos Ramos (marido dela) e outros dois homens foram denunciados pelo Ministério Público por duplo latrocínio

VOTUPORANGA – O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciou Viviane More, de 27 anos e o marido dela, o advogado e pai de santo Carlos Ramos, de 32 anos, por duplo latrocínio. Eles estão presos por terem encomendado a morte dos pais e do irmão de Viviane, por motivo de vingança e interesse em uma herança estimada em R$ 2 milhões.

O crime aconteceu no dia 11 de maio deste ano, na propriedade rural da família, em Votuporanga, no interior de São Paulo. Os dois executores do latrocínio também foram denunciados pelo MP pelo mesmo tipo de crime. Eles mataram o comerciante Wladmir Baggio, pai de Viviane e o jovem José Vitor Baggio, de 22 anos, irmão dela. Segundo a Polícia Civil, a mãe só não foi morta porque não estava na cidade naquele dia.

Wladmir e o filho foram amarrados, espancados, amordaçados, tiveram os olhos vendados e foram executados com tiros na cabeça. Victor chegou a ser socorrido com vida, mas morreu na Santa Casa.

Todos os envolvidos estão presos e aguardam julgamento. Na cidade do interior de São Paulo, Viviane passou a ser chamada pelos moradores de “Suzane von Richtofhen de Votuporanga”.

Relembre o caso

A Polícia Civil de Votuporanga, no interior de São Paulo, indiciou o casal Viviane More e o advogado e pai de santo Carlos Ramos, pelo latrocínio que vitimou Wladmir Baggio e Vitor José Baggio, de 22 anos, pai e filho que foram brutalmente assassinados na madrugada de 11 de maio, na propriedade rural da família, perto do aeroporto da cidade.

Os dois criminosos que o casal contratou para roubar e executar as vítimas pelo valor de R$ 30 mil também foram indiciados pelo mesmo crime. Todos estão presos. De acordo com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), marido e mulher combinaram de pagar R$ 10 mil por cada vítima. Segundo o delegado Rafael Latorre, a mãe de Viviane também era alvo dos bandidos e só não teve a vida ceifada porque precisou viajar no dia do crime.

“Ela ainda tem muito medo de morrer”, contou o delegado ao sbtinterior.com. “O Carlos é um advogado ativo e conheceu um dos criminosos que o procurou. O executor disse que os dois negociaram com ele em um posto de combustível”, afirmou Latorre.

Imagens mostraram Wladmir e Vitor amarrados e amordaçados antes de serem executados. Segundo o delegado, os criminosos teriam filmado as vítimas e enviado o vídeo ao casal, pelo celular, para certificá-los de que a “missão” estava feita.