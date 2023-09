Casal colombiano é preso na Rondon por receptação de celulares furtados

RUBIÁCEA – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na terça-feira (05), o casal colombiano formado pelos vendedores de roupas J. M. H., de 35 anos e sua mulher, G. A. V. D., 42 anos, acusado de receptação, depois de flagrado em um veículo com 20 celulares, três deles a princípio com registro de furto. Os estrangeiros receberam voz de prisão e a ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Araçatuba, onde foram autuados em flagrante pelo crime de receptação. Os telefones foram apreendidos.

A prisão do casal aconteceu durante desencadeamento da Operação Impacto, no final da tarde desta terça-feira(5/9/23), quando uma equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário abordou um Renault/Sandero para fiscalização.

O veículo era conduzido J. M. H., 35 anos e tinha como passageira sua mulher, G.A.V.D, 42 anos. O casal, de nacionalidade colombiana, reside em São Paulo/SP e são vendedores de roupas na região do Brás.

Após comportamento suspeito do casal, o veículo foi vistoriado pelos policiais militares do TOR.

Escondidos sob o carpete do porta-malas foram encontrados quatro pacotes que continham 20 telefones celulares usados, das marcas Samsung, Motorola, iPhone, Xiaomi e LG.

Os colombianos não souberam informar a procedência dos aparelhos e disseram que compraram os telefones celulares por R$ 7.000,00, de um indivíduo desconhecido, de nacionalidade boliviana, em Campo Grande/MS e pretendiam revendê-los na região do bairro Santa Efigênia, em São Paulo/SP.

Após consultas, os policiais rodoviários descobriram que três dos aparelhos foram furtados no dia 02/09, no interior de um supermercado atacadista, na cidade de Campo Grande/MS, conforme boletim de ocorrência registrado pelas vítimas.

Os antecedentes dos estrangeiros também foram consultados, sendo revelado que ambos já possuem passagens pelos crimes de furto e receptação de celular, além de restrições de liberdade em razão de medida cautelar diversa da prisão.

J. M. H. e G. A. V. D., receberam voz de prisão e a ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Araçatuba, onde foram autuados em flagrante pelo crime de receptação.

O homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Penápolis e a mulher para a carceragem da Central de Polícia Judiciária, permanecendo ambos presos, a disposição da justiça.