Reinaugurada as novas instalações do supermercado Super Villa

ANDRADINA – Com direito a uma oração para agradecer todas as conquistas até este momento especial, foi reinaugurada na manhã de quarta-feira (06.set.2023), as novas, amplas e modernas instalações do Super Villa, o maior mercado do bairro Àlvaro Gasparelli, localizado na rua Antônio Gusmão, em frente da Base da PM e da creche Trinidade Castilho Teno. Quem compareceu à reinauguração teve direito a pipoca, salgadinhos e refrigerantes.

O mercado Super Villa ganhou um amplo espaço, com uma padaria completa, com pão a toda hora, setor de hortifrutti, enlatados, bebidas em geral, doces, além de produtos de primeira necessidade que o cliente amigo só encontrava no centro da cidade ou em grandes hipermercados.

ORIGEM

Júlia Araújo e a filha Carol até cinco anos atrás moravam na cidade de Tucuruí/PA e resolveram vir para o Estado de São Paulo por conta da saudade que tinha dos seus familiares que estavam aqui, como sua filha Fernanda Araújo (Qualy Hortifrutti) e Chiquinho (Jovi Supermercado), além dos netos.

Para vir embora de vez ela vendeu a auto escola que possuía na cidade paraense e veio para Andradina sem nenhum emprego em vista. Ao chegar aqui na cidade viu que precisava montar um negócio para viver e buscou por diversos segmentos, mas não encontrou nenhum que fosse agradável e com uma boa perspectiva de sucesso

Até que um dia o seu genro Chiquinho convidou-a para tocarem um mercadinho localizado no bairro Gasparelli que o antigo dono tinha oferecido a ele. Julia topou imediatamente a proposta, começando com apenas uma funcionária e sua filha, cursando Direito à época. Com o sucesso do empreendimento aos poucos contratou mais uma pessoa para trabalhar no negócio e viu que aquilo podia dar certo.

Apesar de ter entendido que tudo podia ir para frente, o mercado ainda era muito pequeno e sem qualquer estrutura para oferecer mais diversidade de produtos, com apenas uma porta pequena que servia para entrada e saída do estabelecimento.

As coisas mudaram pra valer quando seu genro decidiu vender a parte dele para tocar outro negócio. Julia disse que pensou que não fosse dar “conta”, pois acreditava que, por não ser do ramo, não teria capacidade para tocar o empreendimento. “Eu ainda não tinha condição de administrar aquilo tudo, mas não tinha saída; meu genro queria e ia sair, então eu acabei comprando a parte dele.”, disse ela.

Passado certo tempo e a comerciante decidiu comprar o prédio que o mercado estava construído e tudo foi se encaixando de forma rápida. Semanas depois um dos fornecedores de pães que trabalha para Julia percebeu que o espaço era pequeno demais para que os funcionários operassem as máquinas e deu a ideia de destruir uma das paredes para mexer na cozinha do estabelecimento, que passou a funcionar efetivamente como a fábrica de pães e doces.

MEDO, PORÉM, MUITA FÉ

A empresária conta que hesitou em colocar em prática o plano de ampliação do mercado, mas foi amadurecendo a ideia e decidiu contratar uma engenheira para criar um projeto pequeno. No entanto, ao começar as obras algo deu errado, já que apareceram muitas rachaduras e ela decidiu colocar boa parte abaixo.

SUPER MULHERES

“O Super Villa começou pequeno – com apenas uma funcionária, a proprietária Júlia Araújo e a filha Carol -, mas hoje formamos uma equipe de oito super mulheres”, disse uma emocionada Júlia.