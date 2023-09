Homem de 58 anos é baleado com quatro tiros em Votuporanga

Vítima está internada na Santa Casa Municipal; Polícia Civil investiga o caso

VOTUPORANGA – Um homem de 58 anos foi baleado com quatro tiros no último domingo (3/9), no bairro Estação, na região sul de Votuporanga, no interior de SP. Ele está internado na Santa Casa Municipal.

Segundo informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada até o local e encontrou a vítima caída no chão, que estava muito sujo de sangue. O homem foi baleado com três tiros nas costas e um na nuca.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime e procura o suspeito.

Fonte: sbtinterior.com