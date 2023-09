Bebê é encontrado morto dentro de porta-malas após acidente na SP-255

BOA ESPERANÇA DO SUL/SP – Um bebê de 1 ano e 8 meses foi encontrado morto após um grave acidente na madrugada de domingo (3) no quilômetro 101 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255), em Boa Esperança do Sul, cidade localizada a 35 quilômetros de Araraquara.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias da colisão entre o Volkswagen Gol e uma Chevrolet S10, que deixou pelo menos três vítimas graves e uma leve. Segundo informações preliminares, o bebê estava na cadeirinha e foi arremessado para o porta-malas do carro.

Durante o trabalho da perícia técnica, a criança foi localizada, mas sem vida. As demais vítimas foram levadas para a Santa Casa de Araraquara. A ocorrência está sendo registrada neste momento pela Polícia Rodoviária Estadual e pela Polícia Civil.