Andradina vai escolher novos conselheiros tutelares no dia 1 de outubro

ANDRADINA – No próximo dia 1 de outubro, os andradinenses poderão escolher os novos conselheiros tutelares. Os 5 candidatos mais votados serão empossados. Os conselheiros Tutelares de Andradina que forem eleitos terão mandato de quatro anos, a contar de 10 de janeiro de 2024 a 09 de janeiro de 2028, permitida recondução por novos processos de escolha.

A remuneração para o cargo de conselheiro é de R$ 2.220,93 (dois mil, duzentos e vinte reais e noventa e três centavos) + R$575,00 (quinhentos e setenta e cinco Reais – vale -alimentação) com carga horária semanal de 40h e plantões.

Serviço

As eleições acontecem em 1 de outubro de 2023, das 09h às 16h (horário de Brasília-DF), cujos locais de votação serão definidos pela Comissão Especial Eleitoral, observadas as zonas eleitorais estabelecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral, que poderão ser agrupadas por local ou região para melhor atender à operacionalização do processo de escolha e serão divulgados por meio de Edital, com antecedência de 15 dias da data da eleição.

Para as eleições estão sendo requisitados voluntários dentro do quadro do funcionalismo público para atuarem como mesários. A pessoa que participar desta função terá direito há dois dias de folga remunerada. Os interessados devem acessar o link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5Hi3sAJmB1n-Av6X0iCPk5-uMxJmbVw9ULtGqxhxOXKoL_Q/viewform

Secom/Prefeitura