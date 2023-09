Andradina presente no stand “Visite São Paulo” do Setur no “Barretão”

BARRETOS – Andradina esteve representada no stand “Visite São Paulo” da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) na 68ª Edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, maior rodeio da América Latina.



O stand serviu para divulgar destinos, regiões turísticas e ações da pasta em São Paulo. Entre os destinos apresentados em um estande de 100 m², estava Andradina, conhecida como a “Terra do Rei do Gado”, que tem crescido no cenário nacional com a ativação de um Parque Aquático.



A Secretaria de Turismo de Andradina, representada pela subsecretária de turismo Viviane Castro, esteve no estande representando Andradina e a Região Turística do Pantanal Paulista nos dias 25 e 26 de agosto. “O balcão de Andradina no estande da feira serviu para divulgação e promoção do destino, alcançando um público familiar da região”, explicou Viviane.



O espaço da Setur, com atrações abertas ao público, como um estúdio fotográfico tematizado e degustação de produtos artesanais. O evento recebeu mais de um milhão de visitantes. “O governo de São Paulo encara o turismo sob a perspectiva da agenda econômica, afinal, esta é uma indústria que representa 9,2% do PIB e gera cerca de dois milhões de empregos”, garantiu o secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), Roberto de Lucena.



Sobre a Festa do Peão

Com 58 apresentações confirmadas, cinco palcos e 11 dias de duração, o evento recebe nomes importantes da música brasileira. Na parte esportiva, terá a competição de Team Penning (evento esportivo que envolve a movimentação de gado por equipes de cavaleiros a cavalo), a final da PBR Brazil (montarias em touro) reunindo atletas ranqueados ao longo do ano e o início das finais do Campeonato Barretos de Três Tambores, além da final Barretos International Rodeo. As crianças também podem se divertir acompanhadas dos pais no Rancho do Peãozinho, com atrações juvenis, incluindo shows, rodeiros em carneirinhos, concursos culturais e atividades educativas como mini fazenda, exposição de réplica de dinossauro e outras ações voltadas para o público.

Secom/Prefeitura