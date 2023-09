Meio Ambiente divulga programação da Semana da Árvore

ANDRADINA – A Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Produção e Agricultura Familiar divulgou o calendário de atividades da Semana da Árvore que acontece em setembro.

Segundo a secretária da pasta, Leila Rodrigues, o mês d setembro será marcado com várias ações que vão lembrar a importância do Meio Ambiente e sobre a importância de reciclar, respeitar e preservar o meio ambiente.

Programação

Dia 19/09, às 08:00

Plantio Árvores (Reflorestamento) córrego Pereira Jordão, fundo do TG. Plantio de mudas ipê e jacarandá.

Participação: soldados do TG, Águas de Andradina, alunos rede municipal.



Dia 20/09. às 08:00 horas

Plantio de árvores na calçada da EMEF “Ondina Hoffig de Castilho”.



Dia 21/09. às 08:00

Distribuição de mudas de árvores e frutíferas na Praça Antônio Joaquim de Moura Andrade.

Participação: Águas de Andradina (parcelamento de débito e atualização de cadastro). Distribuição de algodão doce e pipoca para as crianças.



22/09, às 08:00

Plantio mudas árvores na calçada do Estádio Municipal Evandro Brembatti Calvoso (projeto Andradina Verde)

Participação: Águas de Andradina, secretaria de esportes



Dia 23/09

Pedal da Primavera

Saída do Ecoponto Urbano (Vila Passarelli) até o patrimônio de Paranápolis, após será servido um café para finalizar as ações Dia da Árvore.

Secom/Prefeitura