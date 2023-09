Cultura leva apresentação da Lei Paulo Gustavo para asilo

ANDRADINA – Usando a contrapartida da Lei Paulo Gustavo, A Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude levou uma de domingo alegre e diferente para nossos idosos do Asilo São Vicente de Paulo, através apresentação do Sarau: “Poesia, Músicas, Violão e Etc”.



Segundo o secretário Jonilcio Avelino da Silva, o ‘Professor Careca’, a contrapartida da Lei Paulo Gustavo vai permitir a realização de eventos em lugares públicos da cidade. “Além do Asilo, já agendamos um show de palhaços na Creche Santa Rita de Cássia em outubro no mês das crianças estamos preparando um calendário especial para dezembro”, explicou.



Sobre Paulo Gustavo

A Lei Complementar de número 195, de 8 de julho de 2022, homenageia Paulo Gustavo, (1978-2021), importante ator, humorista, diretor, roteirista e apresentador brasileiro, responsável pelo maior fenômeno de bilheteria do cinema nacional, ‘Minha Mãe é Uma Peça’, que começou como um espetáculo teatral.

Após complicações relacionadas a uma evolução de quadro grave da Covid-19, Paulo Gustavo faleceu em 4 de maio de 2021, se tornando símbolo artístico, político e intelectual.

O recurso total de R$ 3,86 bilhões é proveniente do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura (FNC) e do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), recursos financeiros que não seriam utilizados no cronograma de pagamento dentro do exercício fiscal e que poderiam ser empregados como fonte de recurso adicional a ser operado diretamente pelos estados e municípios.

De acordo com a base legal da Lei, é função dos municípios executarem a lei aplicando os recursos em ações emergenciais para suporte e desenvolvimento do setor cultural, com ênfase no segmento audiovisual. Podem ser empreendidas ações para fomentar produções audiovisuais, ações de capacitação e formação, apoio à cineclubes, salas de cinema, festivais, mostras e outras iniciativas relacionadas.

Secom/Prefeitura