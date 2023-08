Menina de 10 anos é sequestrada em Três Lagoas, mas consegue pular da camionete e fugir

TRÊS LAGOAS/MS – Na noite de segunda-feira (28), uma mãe de 27 anos procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), para relatar uma tentativa de sequestro envolvendo sua filha de 10 anos. O fato teria ocorrido durante a manhã do mesmo dia, por volta das 11h00, nas proximidades da escola Parque São Carlos, Três Lagoas/MS.

A criança, ao sair da escola, percebeu que estava sendo seguida por um estranho a bordo de uma caminhonete preta. O indivíduo, descrito como tendo “a pele negra, cabelos raspados e olhos castanhos”, teria se aproximado da menor e a abordado de maneira intimidadora.

Com a sensação de estar sendo perseguida, a criança aumentou o ritmo ao andar, mas sentiu algo em sua boca, como se alguém a estivesse segurando, o que resultou em sua perda de consciência.

A menina recuperou a consciência já dentro da caminhonete, onde avistou o homem olhando para ela pelo retrovisor e fazendo um gesto para que permanecesse quieta. Notando que a porta da caminhonete estava destravada, a menor conseguiu abri-la e saiu correndo.

Durante sua fuga, a criança virou-se e notou que o veículo estava coberto de lama, e que o homem havia descido e fechado a porta do carro e saindo rapidamente do local.

O fato ocorreu em frente à loja Montreal, na Avenida Rosário Congro, nas proximidades dos brinquedos da festa do folclore.

Segundo o relato da menor, não havia mais ninguém no veículo além do suspeito. Ela reconheceu a região como familiar, uma vez que frequenta uma sorveteria próxima regularmente. A criança seguiu a Avenida Clodoaldo Garcia a pé até chegar a seu bairro, Bairro São Carlos, onde está localizada sua residência. Lá, ela compartilhou os detalhes do ocorrido com sua mãe.

O caso foi registrado na Depac, e será investigado pela DAM. As autoridades estão empenhadas em identificar o suspeito e esclarecer as circunstâncias desse fato.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Matheus Souza Oliveira de Palma, “Assim que recebemos a ocorrência, determinei a coleta de eventuais imagens de câmaras de segurança das redondezas, de modo a tentar reproduzir o trajeto realizado pelo autor, e requisitei exames para a constatação de eventuais lesões na vítima, além da realização de exame sexológico, tendo resultado negativo”, explicou o delegado.