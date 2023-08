Homem mata ex-mulher a tiros em rodovia de Balsamo

Vítima estava com o namorado quando foi baleada; homem está internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto.

BALSAMO – Uma mulher de 39 anos foi assassinada a tiros pelo ex-marido, na manhã desta terça-feira (29/8), na rodovia Euclides da Cunha, em Bálsamo, na região metropolitana de São José do Rio Preto, no interior de SP.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Luciane Albino de Freitas Lima estava a caminho do trabalho com o namorado, em uma moto, quando os dois foram abordados pelo ex-marido dela, que dirigia um carro. O suspeito atropelou o casal, que caiu na pista. Ele disparou três tiros contra Luciane e tentou acertar o namorado dela, que não foi atingido.

Ainda de acordo com a polícia, ex e atual da vítima iniciaram uma luta na rodovia. O namorado de Luciane teve o braço quebrado.

Luciane foi socorrida com vida e encaminhada para o Pronto Socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O namorado dela está internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto.

O suspeito fugiu. A Polícia Civil investiga o caso.