Alunos do Projeto Guri e Oficinas Culturais recebem palestra sobre Adolescência e Ansiedade

CASTILHO – O CIEC de Castilho recebeu na tarde desta terça-feira, 29, a proveitosa visita do psicólogo Thalyson Fernandes, que se reuniu no anfiteatro com aproximadamente 90 alunos do Projeto Guri – Polo Castilho e também das Oficinas Culturais mantidas pelo Governo Municipal.

Para lhe dar as boas vindas, a Secretária de Educação – Silvânia Cintra, a assessora de Cultura – Aparecida Adono e a Coordenadora do Polo Castilho do Projeto Guri – Maria Aparecida do Nascimento, reuniram-se aos professores e alunos para agradecer a transmissão de conhecimentos, fazendo Thalyson se sentir confortável e bem acolhido pelo Município.

Além da psicologia clínica, Thalyson desenvolve importantes trabalhos na região utilizando a equoterapia e atualmente é pós-graduando em psicologia da Saúde e ABA. Sua aparência jovem, discurso sereno e habilidade profissional indiscutível, foram alguns dos ingredientes principais para que a Organização de Cultura Santa Marcelina (Gestora do Projeto Guri em todo o Estado de SP) pudesse convidá-lo a tratar sobre o tema “Adolescência e Ansiedade – lidando com as emoções”.

Sua abordagem sobre o assunto com os alunos cujas idades variam entre 05 e 17 anos, foi totalmente interativa, levando as crianças a responderem perguntas simples e altamente reveladoras sobre as mudanças que já começam a aparecer nos corpos daqueles com 09 anos ou mais. Atencioso, explicou técnicas simples e eficazes para fugir da ansiedade, destacando a importância de falar sobre sentimentos e se colocar no lugar dos outros em diferentes situações do dia a dia.

Encerrada a palestra, posou para uma foto coletiva com alunos e professores e enquanto as crianças se dirigiam para o café da tarde, passou pelo menos 40 minutos conversando individualmente para esclarecer dúvidas de alguns alunos que o procuraram voluntariamente.

“O objetivo desta ação é incentivar os cuidados com a saúde mental, buscar alternativas para fortalecimento, fornecer mecanismos para que os alunos conheçam e identifiquem seus sentimentos e emoções, podendo desenvolver suas habilidades socioemocionais com maior segurança”, destacou a Coordenadora Cidinha, do Polo Castilho.

Defensora das parcerias capazes de fortalecer o lado emocional e cognitivo das crianças e adolescentes, a secretária Silvânia Cintra destacou:

“Ações como esta são essenciais para estimular a inteligência emocional para que as nossas crianças e adolescentes consigam entender o que estão sentindo e também reconheçam o sentimento de outras pessoas. Isso lhes permite gerenciar melhor as suas emoções e a buscar ajuda para os seus problemas. Foram estes os lados mais atingidos por essa longa pandemia que nos afastou, gerou ansiedade e muitas vezes desespero. Por isso, precisamos usar todos os mecanismos possíveis para fortalecer a mente e o espírito de nossas crianças e adolescentes”.