Nadador que defendeu Andradina em competições oficiais vai ao Corinthians

ANDRADINA – O nadador Davi Kenzo Dias da Silva, 13 anos, é a mais nova contratação do Sport Clube Corinthians Paulista do Parque São Jorge. Ele sempre defendeu a cidade nos Jogos Regionais, Jogos da Juventude e Jogos Escolares, eventos da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude. Os resultados obtidos por ele nessa temporada e a colocação entre os primeiros no ranking brasileiro, foram suficientes para que a comissão técnica Corinthiana fizesse a proposta.

Todas as despesas dele e de um acompanhante nas principais competições da sua categoria, Infantil 1, serão por conta do clube contratante.

Os primeiros grandes desafios dele serão nos dias 10 a 12 de novembro no Campeonato Paulista Infantil de Verão em Americana, e também nos dias 21 a 25 do mesmo mês no Campeonato Brasileiro Infantil de Verão em Recife- PE. Para chegar a esse nível de natação ele sempre teve o apoio integral do ATC – Andradina Tênis Clube , da Prefeitura Municipal e da Associação da Natação.

“Desejamos a ele sucesso nessa caminhada e que isso sirva de estímulo para todos nossos atletas. É só apresentar resultados expressivos que os grandes clubes vem atrás. Deus no comando”, disse o Secretário de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude, Jonilcio Avelino da Silva, o Professor Careca.

Divulgação