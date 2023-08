Governo de Andradina faz abertura de rua na Vila Messias

ANDRADINA – O Governo de Andradina realizou a abertura da Rua Waldemar Gaioto na Vila Messias, fazendo sua ligação com a rua Ailton Maciel Pereira. A obra simples “destravou” aquela parte do bairro tornando o trânsito mais fluente,



A rua Waldemar Gaioto agora será asfaltada em uma nova frente em um contrato de R$ 1.020.111,77 (um milhão, vinte mil, cento e onze Reais e setenta e sete centavos).



Esse investimento tem a contrapartida da Prefeitura de Andradina no valor de R$ 320.111,77 (trezentos e vinte mil, cento e onze Reais e setenta e sete centavos) e R$ 700.000,00 (setecentos mil Reais) de um convênio com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais.



Confira todos os trechos:

Rua Humberto de Campos, entre Paulo Marin e José Ramalho no Bairro Piscina.



Rua Professora Wanda Yarid Castaldi, entre Marginal Jiro Morimoto e Rua Waldemar Gaiotto (Vila Messias).



Rua Waldemar Gaiotto, entre ua Professora Wanda Yarid Castaldi e Rua Geraldo Scarmelote (Vila Messias)



Rua Geraldo Scarmelote, entre Rua Waldemar Gaiotto e Vicinal Nemezião Souza Pereira (Vila MNessias)



Rua Princesa Izabel, entre Rua Marechal Deodoro e Divisa Final (Muro) (São Pedro)



Prolongamento rua Princesa Izabel, entre a Divisa Final (Muro) e Prolongamento Rua Manoel Messias dos Santos (RM) (São Pedro)]



Rua Yonezo Obana, entre Rua José Bonifácio e Rua Jesus Trujillo (Barbaroto).



Rua Chipre, entre Rua Itália e Rua França (Jardim Europa)

Fonte: Secom/Prefeitura