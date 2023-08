Andradina recebe cicloturista de São Vicente

ANDRADINA – O ciclista Valdir Genuário de Freitas, mais conhecido como “Mano”, que está fazendo uma viagem de bicicleta sozinho visitando boa parte do estado de São Paulo e passou por Andradina.



Mano é representante comercial de uma fábrica de doces e também é ciclista “a vida toda”. Há 5 anos ele começou a praticar o “cicloturismo”, que é uma forma de turismo que consiste em viajar utilizando como meio de transporte uma bicicleta. “É uma maneira muito saudável, econômica e ecológica de se fazer turismo, pedalando sem pressa e interagindo com as pessoas, paisagens e cultura visitada”.



Ele partiu da cidade onde mora, São Vicente, no litoral de São Paulo, com o objetivo principal de conhecer novos lugares, pessoas, culturas e as histórias de cada local, percorrendo na sua primeira etapa da viagem do litoral ao interior, visitando diversas cidades pelo caminho.



Ele não costuma programar muito antecipadamente o roteiro de sua viagem, vai resolvendo para onde vai no decorrer da própria viagem, assim o seu roteiro está sempre em aberto para novas rotas e destinos.



Até Andradina o cicloturista rodou cerca de 2.700 Km de bicicleta desde que saiu de São Vicente em novembro de 2022, percorrendo o litoral sul até a Ilha do Cardoso, depois subiu rumo ao interior passando pelo Vale do Ribeira, Iporanga, Eldorado, região dos Cânions Paulistas, região do Pontal do Paranapanema e agora está em nossa região.



Mano também tem outro objetivo com essa viagem, que é o de fazer um “Guia de Cicloturismo Estadual”, com sugestões de lugares para se visitar, atrativos e pontos turísticos, culinária, trajetos e tudo sobre o que ele conheceu durante as suas pedaladas, que servirá tanto para outros cicloturistas como ele quanto para motociclistas e turistas em geral.



Segundo ele, logo que chegou em Andradina se impressionou com a cidade por ser bem diferente das outras cidades da região em que ele havia passado, percebendo-a bem maior e mais desenvolvida.



Assim que Mano entrou na cidade ele foi direto ao CAT (Centro de Atendimento ao Turista) localizado na Secretaria Municipal de Turismo para buscar orientação turística.



Lá ele falou aos profissionais do turismo sobre a sua aventura e explicou que na maior parte da viagem ele dorme em sua própria barraca para reduzir os custos, pois a viagem é muito longa e envolve muito investimento, para isso ele costuma usar o site “Warm Showers” para encontrar lugares seguros para dormir acampado, mas que não havia encontrado em Andradina.



Ele perguntou se havia alguma área de camping na cidade ou alguma garagem ou local seguro em que ele pudesse montar a sua barraca e prontamente a equipe da Secretaria de Turismo providenciou um local seguro para o cicloturista montar o seu acampamento para poder curtir os atrativos e pontos turísticos da cidade nos próximos 4 dias em que ele ficou na cidade.



Mano com sua bike visitou todos os atrativos e pontos turísticos da cidade, fotografando, filmando e criando matérias e conteúdo para as suas redes sociais, onde ele publica as suas aventuras cicloturísticas.



Ele almoçou todos os dias em restaurantes da cidade, já o jantar ele mesmo fazia com os próprios utensílios de cozinha que carrega na sua bike.



O cicloturista foi conhecer a “Bufalare Artesanal”, propriedade rural do fundador da cidade, Moura Andrade, também conhecido como o “Rei do Gado”. A fazenda é gerenciada atualmente por sua neta e seu bisneto. O local ainda guarda arquitetura de sua construção. Atualmente há a criação de búfalos, sendo que a propriedade produz e comercializa os seus produtos fabricados artesanalmente com leite das búfalas, tais como a mussarela, diversos tipos de leite condensado, a sua tão famosa burrata, dentre outras delícias. Na fazenda também é possível visitar um espaço incrível com objetos pessoais do ilustre Rei do Gado. Na propriedade Mano gravou diversas matérias que poderemos ver em breve nas suas redes sociais.



Ele visitou as ruas do comércio, praças, igrejas, local da primeira missa campal, centro cultural e vários outros pontos turísticos de Andradina.



E é claro que o cicloturista também foi conhecer o “Thermas Acqualinda”, o maior atrativo turístico da cidade, o parque aquático e temático de águas termais que está conquistando o coração dos brasileiros. Lá ele ficou encantado com toda a beleza e a estrutura do parque aquático que conta com diversas atrações, onde teve também a oportunidade de gravar várias matérias sobre o Acqualinda que é hoje o maior empreendimento de investimento privado do estado, para divulgar nas suas redes sociais e futuramente no seu “Guia de Cicloturismo Estadual”.



Mano disse ter adorado a cidade e a receptividade dos andradinenses e não vê a hora de poder voltar em breve com toda a sua família.



Após esses 4 dias na cidade ele partiu com destino a Pereira Barreto e Ilha Solteira, em seguida toma rumo de volta ao litoral passando mais pelo lado norte do estado e depois desce novamente pelo litoral para assim completar a sua viagem pelo estado de São Paulo.



Depois disso ele pretende partir para os estados do Rio de Janeiro, Espirito Santo, Bahia, e aí por diante, sempre conhecendo desde o litoral até o interior.



Quem quiser saber mais sobre as aventuras cicloturísticas do Mano é só segui-lo em suas redes sociais abaixo, enquanto aguardamos por suas belas matérias feitas em Andradina e até o seu futuro retorno à nossa cidade.



Instagram: @cicloturismogirassol123

Facebook: cicloturismogirassol

Youtube: @ciclogirassol

