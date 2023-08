Equipe de Andradina é bicampeã regional na categoria SUB 12

ANDRADINA – Nas finais regionais de futebol de base, em sua 4ª versão, envolvendo Andradina (sede com a Escola Ferinhas Boys) a equipe da casa sagrou-se bicampeã da Categoria Sub 12. As disputas entre Andradina, Monte Castelo, Tupi Paulista e Panorama, nas categorias sub 12 – sub 14 e sub 16, aconteceram no Estádio Municipal “ Evandro B. Calvoso “, com o apoio da Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude do Governo de Andradina, no sábado (19).



O campeonato, em sua quarta edição teve a participação de 13 cidades, congregando 25 times de futebol de base. O certame foi coordenado pelos professores Fabinho Garcia (Ferinhas Boys) e Maurício Filomeno (Monte Castelo), jovem liderança que pretende oficializar o campeonato, criando uma liga esportiva do futebol de base para a região.



O Campeonato segundo analistas foi o maior e melhor, com índice disciplinar e técnico jamais visto, no interior paulista, unindo regiões administrativas.



“Nossa gratidão à Administração Municipal, por meio do Secretário Ernesto Silva Jr. , Secretaria de Esportes, colaborador Fabrício Indião e Secretaria de Saúde”, disse Waldemar Garcia.

