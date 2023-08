Educação faz encontro sobre Plano da Primeira Infância em Andradina

Os envolvidos no “fazer em Educação” da Secretaria Municipal de Andradina, tiveram um dia intenso de trabalho com a Comissão Municipal responsável pela construção do Plano pela Primeira Infância.

ANDRADINA – Com a finalidade de promover, elaborar e coordenar a elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância de Andradina foi constituída uma Comissão Municipal Intersetorial integrada por representantes dos de diversos segmentos da Sociedade Andradinense, realizando a primeira reunião em 22 de agosto de 2023 iniciando a elaboração do Plano.

No mesmo dia a Secretaria Municipal de Educação durante o horário de HTPC promoveu uma palestra para todos Gestores, Diretores, professores dos CEIs e EMEIS, Comissão Municipal e comunidade convidada, proferida pelo palestrante Oliver Lima com o tema : Primeira Infância: Compromisso de todos com o período inaugural da vida. A palestra teve como grande objetivo sensibilizar os profissionais que trabalham com a Primeira Infância sobre a importância dessa fase e também da necessidade de efetivação dos direitos ao público da primeira infância.

O encontro formativo “Primeira Infância: compromisso de todos com o período inaugural da vida”, reuniu cerca de 300 profissionais de creche e pré-escola da Rede de Ensino refletiram sobre a importância das ações intersetoriais na promoção do máximo desenvolvimento infantil.

Os debates circularam sobre a importância das intervenções positivas nos 6 primeiros anos de vida e a disponibilidade ética para acolher e atender as crianças em suas necessidades, potencialidades, desejos e especificidades.

“Acreditamos que o melhor investimento a ser feito é na Primeira Infância. Andradina também acredita que o Brasil do futuro começa agora”, disse a Secretária de educação Estela Goda.

Entenda

O mês de agosto foi instituído como o Mês da Primeira Infância por meio da Lei nº 14.617 de 2023 que visa promover ações de conscientização sobre a importância da atenção integral às gestantes e às crianças de até 6 anos de idade e a suas famílias. Esse mês tem o objetivo de promover educação continuada e valorização dos profissionais que atuam com crianças na primeira infância e com suas famílias; e disseminação da importância do investimento na primeira infância, com vistas à promoção e ao desenvolvimento de políticas, de programas, de ações e de atividades para garantir prioridade e efetivação dos direitos ao público da primeira infância.

O Decreto Nº 7.626/2023 instituiu a Comissão Intersetorial Municipal Responsável pela elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância PMPI de Andradina-SP, de duração decenal, abrangendo os direitos da criança de 0 até 6 anos de idade, com abordagem intersetorial e a participação das instituições e setores do governo municipal e da sociedade civil.

São conteúdos prioritários do Plano Municipal pela Primeira Infância: a saúde, a alimentação, a educação infantil, a convivência familiar e comunitária, a assistência social à família da criança, a cultura, o brincar e o lazer, o espaço e meio ambiente, a proteção contra toda forma de violência, prevenção a acidentes, medidas que evitem a exposição precoce à comunicação mercadológica e a indução ao consumismo.

