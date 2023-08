Policiais do 2°DP cumprem mandado em casa de universitário e encontram armas e objetos ilícitos

Durante buscas, suspeito não foi encontrado.

TRÊS LAGOAS/MS – Na manhã de segunda-feira (21), a Polícia Civil de Três Lagoas, através dos policiais do 2°DP, em cumprimento à um mandado de busca e apreensão no Jardim Itamarati, localizaram algumas armas de fogo e objetos de origem ilícita.

Durante as vistorias, foram encontradas uma espingarda artesanal com coronha de madeira, um simulacro de metralhadora, e um facão com cerca de 50cm de lâmina. A residência é de um ex-aluno de uma faculdade local que, desde junho, depois de providências tomadas, passou a ameaçar professores, coordenadores e alunos da unidade educacional. Ele não foi encontrado no imóvel.

Fonte: radiocacula.com.br