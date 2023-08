Setembro tem Festival de Pipas em Andradina

ANDRADINA – No próximo 3 de setembro é dia de diversão garantida com a realização de um Festival de Pipas no campo de futebol da Vila Mineira.



Além do resgate cultural, e integrar a família, o evento pretende dar uma manhã para as crianças e jovens, sem celular ou dispositivos eletrônicos.

A expectativa da organização é proporcionar uma manhã de integração entre amigos e porque não de pais e filhos. Se depender de vento o objetivo será alcançado com sucesso. “Será um dia especial para ver as crianças e adolescentes tendo um momento junto com pais, amigos e familiares”, disse o secretário de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude.

O festival começa as 09h da manhã é proibido usar cerol ou linha chilena. Com um poder de corte quatro vezes maior que o cerol, a chamada linha chilena vem sendo usada indiscriminadamente mesmo sendo mais perigosa nos casos de acidentes.

Além de se divertir, quem participar poderá receber uma premiação, em categorias específicas.



Premiação



– Maior Pipa

– Menor Pipa

– Engenhosidade

– Mais Criativo