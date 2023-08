Meio Ambiente lança projeto Andradina Verde

ANDRADINA – O Projeto Andradina Verde é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, e tem como objetivo aumentar a cobertura vegetal através do plantio de árvores em logradouros públicos.



Na primeira fase do projeto foi realizado o levantamento de locais públicos com ausência de elementos arbóreos, onde foram analisadas as instalações como: Dimensão das calçadas, Existência de fiação elétrica, Distância de esquinas, postes e placas de sinalização, dentre outros.



Para iniciar o projeto foram selecionados os seguintes locais: EMEF Humberto Passarelli, Estádio Municipal Vereador Evandro Brembatti Calvoso, Playground do bairro Alto dos Ipês e a área pública entre a Av. Guanabara e Rua G.



Conforme o cronograma do Projeto Andradina Verde, foi realizado na última sexta-feira (18) na Escola Humberto Passarelli, o plantio de 05 mudas de árvores, sendo: 1 ipê branco, 1 ipê amarelo, 1 jacarandá e 2 acerolas, o plantio foi realizado juntos dos alunos para que os mesmos possam acompanhar o desenvolvimento das árvores durante o período escolar.



A próxima etapa do projeto está prevista para setembro onde serão plantadas aproximadamente 15 mudas na calçada do entorno do Estádio Municipal. O projeto vai culminar no mês de setembro, quando se comemora o Dia da Árvore (21).



“Desenvolver um projeto para o Dia da Árvore é uma excelente oportunidade para colocar em pauta a importância da conscientização sobre nosso meio ambiente e para dar dicas de como ter um dia a dia mais sustentável”, disse a Secretária Leila Rodrigues.

Secom/Prefeitura