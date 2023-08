2° Fórum de Aleitamento Materno vai reunir mulheres na Câmara

ANDRADINA – Com o tema “Apoie a amamentação. Faça a diferença para as mulheres que amamentam”, o 2º Forum de Aleitamento Materno vai reunir mulheres no próximo dia 23 na Câmara Municipal, das 08h e às 14h.



Segundo a secretária de Saúde, as palestrantes do dia serão Stela Alberto Amorim da Cruz (Fisioterapeuta, Especialista em Saúde da Mulher e Amamentação), Carolline Maria Teixeira Covre (Nutricionista Perinatal) e Giselle Ramos (Enfermeira Consultora Internacional em lactação pelo IBLCE).



“A importância da amamentação para a saúde dos bebes e os benefícios para as mães serão debatidos como forma de incentivar esse ato de amor e de saúde”, disse.



O depoimento de mães como Cristiane Rufino fazem valer a importância do ato. A pequena Lorena teve complicações de saúde pós nascimento e a nutrição levada pelo ato da amamentação foi crucial para a recuperação após uma cirurgia cardíaca. “Hoje eu trabalho fora e continuo amamentando pois sei da grande diferença que isso faz para a vida dela”, disse Cristiane.



No dia 26 acontece o 3° Mamaço no Oeste Plaza Shopping

Das12h às 18h acontecerão atividades como orientações multiprofissionais (médicos, enfermeiros, nutricionistas), manobra de heimilich (Corpo de Bombeiros), Liga da Justiça (bebês super-heróis), fotografia profissional (será presenteada as mulheres que participarem), aferição de pressão e glicemia.