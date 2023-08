Médica de Andradina vai escalar a maior montanha do planeta em outubro: o Everest

ANDRADINA – Marise Cestari Paulo, 40, natural de Guaraçai, médica neurologista, pós graduada em psiquiatria, formada há 16 anos, atualmente atendendo em Andradina e Ilha Solteira, praticante de trekking [atividade física, aeróbica, que consiste no ato de caminhar em trilhas naturais, buscando maior contato com a natureza], solteira, mãe de Joãozinho, de dois anos e meio e dona de três gatos.

Esse é o perfil da aventureira que em outubro vai escalar o Monte Everest, a montanha mais alta da Terra. Seu pico está a 8.848,86 metros acima do nível do mar, na subcordilheira Mahalangur Himal dos Himalaias, no Nepal.

O Everest atrai muitos alpinistas, alguns deles experientes. Existem duas rotas principais de escalada: uma que se aproxima ao cume pela face sudeste, no Nepal (conhecida como a rota padrão) e outra pela face norte, no Tibete.

Embora a rota padrão não colocar desafios substanciais na técnica de escalada, o Everest apresenta perigos, tais como mal da montanha, condições climáticas, vento, bem como os perigos objetivos importantes, como avalanches. Em 2016, havia bem mais de 200 cadáveres na montanha, sendo que alguns deles chegam a servir como pontos de referência.

Apesar dos riscos, Marise pretende chegar a um dos Acampamentos Base, a uma altitude superior a 5 mil metros, o que não deixa de ser um grande desafio.

A aventureira foi descoberta pela reportagem do Impactoonline.com.br quando caminhava na Procissão do Bom Jesus da Lapa, no último dia 6 de agosto, entre Andradina e Paranápolis, usando bastões, carregando o filho às costas e acompanhada da mãe Clélia Cestari. Não estava pagando nenhuma promessa, mas treinando pesado para os desafios à frente.

COMO SURGIU A IDEIA DE ESCALAR O EVEREST?

“Tive um problema de dor crônica, dor miofascial. Iniciou em 2011 e até 2014 busquei todos os tratamentos ´de ponta´ em São Paulo e nada melhorava a dor. Procurava colegas médicos, usava medicamentos, fazia tratamentos, mas não queria de forma alguma fazer esporte. Suportei dores dia e noite por anos seguidos, entrei no Pilates e comecei a caminhar”, narrou.

“A dor começou a me dar uma trégua. Vi que esporte era o que eu precisava pra não ter dor até que ela foi lentamente desaparecendo. Depois das caminhadas de longas distâncias decidi que queria subir montanhas e foi assim que iniciou minha paixão pelo montanhismo”, acrescentou.

Marise começou a se aventurar em 2014, no Caminho de Santiago de Compostela, onde descobriu que o trekking é uma terapia para o corpo e a alma. Desde então não parou mais, já tendo realizando diversos trekkings e ascensões nos Andes e Venezuela, inclusive curso de escalada em rocha.

“Já escalei várias montanhas no Brasil, Argentina, Portugal, Alemanha, Venezuela, na Tanzânia [África] e prometi pra mim que quando fizesse 40 anos iria fazer o Acampamento Base do Everest”, relata. “Não tem explicação pra subir uma montanha. Com meus colegas que praticam o esporte, a gente fala que escalar a montanha porque ela está à nossa frente”, comenta. E destaca uma frase de Guimarães Rosa: “Viver é muito perigoso”.

Em seu preparo para aventuras e trekking, a médica lembra que a pandemia da Covid a atrapalhou muito. Agora, morando distante dos locais montanhosos no Brasil, ela treina musculação com personal quatro vezes por semana, faz Yoga e sempre que pode sobe uma montanha.

DESAFIO EM SERRA FINA ESSE MÊS

“Neste ano fiz o Pico do Paraná, montanha mais alta do sul do país. E neste final de mês farei a travessia mais desafiadora, considerada por alguns mais difícil do Brasil, a Serra Fina. No trajeto estão duas das dez montanhas mais altas do país (pedra da Mina e Pico dos 3 Estados)”, sinaliza a médica.

Para chegar ao acampamento base do Everest ela irá através de uma empresa especializada nesse tipo de trekking, a Soul Outdoor. As aventuras têm o apoio dos pais pra cuidar do filho e dos gatos.

Sobre a caminhada na procissão de Bom Jesus da Lapa, a médica enfatiza que “carregar o Joãozinho, minha carga mais preciosa, fez ver que meu condicionamento está muito bom”. E compara que o peso da criança [13 kg], mais da mochila [3 kg], é semelhante ao que carregará no desafio em Serra Fina, onde passará quatro dias andando em montanha.