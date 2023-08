Justiça de Rio Preto condena a mais de 40 anos jovem que matou namorada e sogra a facadas

Crime foi em setembro de 2020, mas júri popular ocorreu nesta quarta-feira (15), em São José do Rio Preto (SP).

RIO PRETO – Foi condenado a mais de 40 anos de prisão o jovem que assassinou a namorada e a sogra com golpes de faca, em São José do Rio Preto (SP), em setembro de 2020. O júri popular ocorreu na quarta-feira (15).

Conforme apurado pela reportagem, Bruno Henrique Vasconcelos de Oliveira, de 23 anos, foi condenado a 42 anos e oito meses de prisão por duplo homicídio quadruplamente qualificado e feminicídio por motivo torpe. Cabe recurso à decisão.

Participaram do júri popular jurados, advogado, promotor, testemunhas de defesa e acusação, além do réu. Bruno foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São José do Rio Preto, onde permanece preso.

Entenda o caso

De acordo com a Polícia Militar, Bruno foi até a casa da namorada, Silvia Dayane Gomes, e começou uma discussão. Em seguida, o suspeito pegou uma faca e golpeou a jovem em diversas partes do corpo.

Ao ver a filha sendo agredida, a mãe dela, Silvana Xavier Gomes, entrou na frente, mas também foi esfaqueada duas vezes. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime.

Ainda segundo a Polícia Militar, Silvia foi socorrida em estado gravíssimo, levada ao Hospital de Base e submetida a cirurgia. Contudo, ela não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois da mãe.

A polícia foi acionada, fez buscas e conseguiu prender Bruno, que tinha fugido em um carro depois de matar a sogra e esfaquear a namorada. A faca usada no crime estava suja de sangue foi apreendida.

Bruno foi preso em flagrante e levado à delegacia de Rio Preto. Ele foi atuado por duplo homicídio, com intenção qualificadora de feminicídio e motivo torpe.