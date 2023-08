Dia dos Pais na Petiscaria e Grill Nova Opção foi ainda mais especial

ANDRADINA – Comemorar uma data especial com familiares e amigos é sempre bom, mas comemorar o Dia dos Pais na Petiscaria e Grill Nova Opção no último domingo (13/08/2023), foi ainda mais especial e proprietários e funcionários do estabelecimento comercial se esmeraram ainda mais para que tudo fosse o mais marcante possível.

Teve famílias compostas somente com os pais, já que os filhos estavam viajando, teve famílias numerosas, compostas por vários membros, que reservaram mesas antecipadamente e as famílias já tradicionais no cenário brasileiro. Famílias com os pais, além de variavelmente dois filhos, novo padrão nacional como muitos dizem.

Como sempre faz em datas especiais, a direção da Petiscaria e Gril Nova Opção se preparou para servir o melhor em pratos tendo como peixe seu principal atrativo. Por isso os clientes tiveram como opção: peixe frito, ao molho, ensopado, xaximi, assado, além do já famoso cupim casqueirado. Para poder degustar tudo isso, aquela cerveja gelada, sucos, refrigerantes e sorvetes.

QUALQUER DIA É DIA DE PEIXE

Porém, independente das datas especiais, como já foram os casos do Dia dos Namorados, Dia das Mães, entre outras datas comemorativas importantes, a Petiscaria e Grill Nova Opção sempre esta com o espaço aberto para outros tipos de eventos, como comemoração de aniversários, reuniões empresariais, noivados, comemoração de casamento, nascimento de filhos, entre outros eventos. “Pode ser muito importante o que estiver sendo comemorado, mas se for na Nova Opção, a data será muito mais especial”, disse Agnaldo, responsável pela empresa.

O comércio está localizado na praça do bairro Santa Cecília, no cruzamento das Av. Moura Andrade e Bandeirantes, de fácil localização.