ATC suou para vencer o Cecam e chegar na grande final da Copa 40 anos.

ANDRADINA – Quem achou que o ATC Veteranos conquistaria fácil a tão cobiçada vaga para a final da 2ª Copa Life de Futebol Máster, categoria 40 anos, ao enfrentar o Associados Cecam, acabou se enganando. O ATC teve que correr atrás do resultado e venceu por um placar apertado de 2 a 1, mesmo assim, não demonstrando o que foi a partida. Com a vitória, o ATC encara o fortíssimo Sucos Life na final programada para o próximo sábado(19), no campo do Cecam, promotor do evento esportivo.

O ATC entrou na semifinal contra o Cecam como franco favorito, e muitos esportistas acharam que sairia uma goleada na partida, mas no campo não foi o que aconteceu. Bem organizado taticamente, o Cecam deu muito trabalho para o adversário e depois de tomar o primeiro gol, chegou rapidamente ao empate, mostrando que aquela partida seria diferente das demais.

Com o gol de empate, o Cecam procurou equilibrar sua ações para não deixar exposta sua defesa, jogando com quatro homens, mas uma falha do meio de campo acabou levando ao segundo gol adversário, que anda contou com o desvio em um defensor antes de a bola entrar, não sendo possível o goleiro evitar a vantagem adversária.

Depois do gol do ATC, o Cecam correu atrás novamente e até teve chances de empatar a partida, mas por capricho do destino, a bola teimou em não entrar. Como o que importa é a bola na rede, o ATC levou a melhor e conquistou a tão almejada vaga à final, confirmando também desde o início como um dos principais favoritos ao título. Na final vai pega ruma pedreira, que vença o melhor.

PRELIMINAR

A partir das 16h, acontece partida preliminar da grande final dos 40 anos, envolvendo as equipes do ATC e de Três Lagoas, na categoria 50 anos, a exemplo do que aconteceu na final do Amador 2023 (antiga Varzea), também disputada recentemente no próprio Cecam, servindo aos esportistas como aperitivo de entretenimento. Todos estão convidados para comparecerem no Cecam