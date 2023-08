Mais de 120 kg de carne exótica, espingardas e munições são apreendidas com caçador

Homem vinha do Mato Grosso do Sul e foi abordado em frente à base da Polícia Rodoviária, em São José do Rio Preto, no interior de SP.

RIO PRETO – A Polícia Militar Rodoviária apreendeu, por volta das 6h30 do último domingo (13/8), 127 quilos de carnes exóticas, espingardas e munições, durante uma abordagem na rodovia Washington Luís, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caçador vinha do Mato Grosso do Sul quando foi abordado em uma caminhonete Ford/Ranger, em frente à base policial. A corporação ouviu latidos e pediu para que o motorista abrisse a capota do veículo. Dois cães foram encontrados, além de carnes exóticas de animais silvestres considerados vulneráveis à extinção como anta e cateto.

Os policiais encontraram também duas espingardas de calibres 20 e 16, e 58 munições calibre 16. Ao ser questionado, o homem disse que as armas eram herança de seu avô. Sobre as carnes dos animais, ele disse que dois amigos saíram para caçar enquanto ele ficou em uma propriedade rural no MS, mas afirmou que não sabia quais espécies de animais eles haviam abatido.

Um dos colegas apontados como caçador dos bichos mostrou aos PMs um vídeo em seu celular mostrando seus amigos e ele desossando os animais mortos. Os três homens foram algemados e levados para a delegacia.

O dono das espingardas e da caminhonete foi indiciado por posse e porte irregular de arma de fogo e crime contra o meio ambiente, por matar espécie da fauna silvestre. Ele foi levado para a carceragem da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC) e passará por audiência de custódia.

