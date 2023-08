Sucos Life goleia o Santo Antônio e está na final da Copa 40 anos

ANDRADINA – A equipe Sucos Life garantiu sua vaga na final da 2º Copa Life de Futebol Máster, categoria 40 anos, ao golear por 4 a 1 o Despachante Santo Antônio, em partida válida pela semifinal disputada na tarde do último sábado (12), no clube promotor do evento esportivo, o CECAM – Centro Esportivo, Cultural e Assistencial Augusto Mariani. A final acontece no próximo sábado (19) e a premiação aos vencedores será logo após o apito final.

O Suco Life não deu chances para que o Santo Antônio, uma das mais tradicionais equipes de futebol de Andradina, colocasse em pratica seu futebol, envolvendo-o desde o início da partida. O Santo Antônio não conseguiu conectar seu meio de campo e ataque, tendo que correr atrás do adversário o tempo todo.

Quem esperava uma maior resistência da equipe frente a fortíssima equipe do Sucos Life, acabou se decepcionando, principalmente pelo placar elástico, que não refletiu a realidade do Santo Antônio durante toda a fase inicial da competição. Fica para os próximos campeonatos tirar lição dessa eliminação amarga.

Pela equipe do Sucos Life um desfalque para a grande final vai ser Fabiano Gadelha que, junto com Marcio Richardes, são os dois principais articuladores das jogadas da equipe e isso pode ser que influencie o bom rendimento até aqui. Mesmo assim, outros jogadores devem suprir essa falta inesperada. Segundo Gadelha, que sofreu trauma no músculo posterior da coxa esquerda, sua recuperação deve levar mais de 15 dias, não havendo tempo hábil para voltar antes da final. A nãos ser que, após avaliação médica, seja constata que a contusão não teria sido tão séria, como se pensa a princípio.

PRELIMINAR

A partir das 16h, acontece partida preliminar da grande final dos 40 anos, envolvendo as equipes do ATC e de Três Lagoas, na categoria 50 anos, a exemplo do que aconteceu na final do Amador 2023 (antiga Varzea), também disputada recentemente no próprio Cecam, servindo aos esportistas como aperitivo de entretenimento. Todos estão convidados para comparecerem no Cecam