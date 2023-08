Família do RJ morre em batida frontal entre carros ao voltar festa religiosa no ES

Mulher, namorado e filha adolescente dela morreram neste sábado (5) ao retornarem de Presidente Kennedy, na região Sul do estado, onde participaram de festa no Santuário de Nossa Senhora das Neves. Outras seis pessoas, que estavam no outro carro, ficaram feridas.

PRESIDENTE KENNEDY/ES – Uma mulher, a filha e o namorado da motorista morreram em uma batida frontal envolvendo dois carros na tarde de sábado (5), na ES-060, em Presidente Kennedy, na região Sul do Espírito Santo.

De acordo com a polícia, Monique Campos Veloso, de 46 anos; a filha dela, Maria Clara Veloso, de 13 e o namorado de Monique, Michel Abud, de 38 anos saíram do interior do Rio de Janeiro para participarem da Festa das Neves, no Santuário de Nossa Senhora das Neves, em Presidente Kennedy.

A festa é um evento religioso tradicional da cidade e todos os anos atrai milhares de fiéis e visitantes ao Santuário.

Monique e Maria Clara moravam em Campos e Michel em São Francisco do Itabapoana.

O acidente aconteceu no momento que eles seguiam sentido RJ e retornavam para casa, por volta do meio dia. Os três morreram na hora.

Outras seis pessoas, quatro adultos e duas crianças, que estavam no outro veículo, um carro de maior porte, ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para depois serem liberados aos familiares.

A rodovia foi interditada e o trânsito seguiu em sistema pare e siga. Ainda não se sabe o que provocou o acidente.