Acidente grave na Integração, em Dracena, mata moradora de Andradina e deixa filha gravemente ferida

Acidente envolveu uma carreta, caminhão e dois veículos de passeio. O motorista do caminhão tanque, de Tupi Paulista, também morreu.

DRACENA – Um grave acidente ocorrido próximo das 18h45 desta sexta-feira (17), no Km 125 da Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP 563), altura do Km 125, proximidades do Trevo de Ouro Verde, sentido a Presidente Venceslau, matou duas pessoas, uma delas moradora de Andradina e outra de Tupi Paulista, deixando outra gravemente ferida. A pista da Integração no local do acidente precisou ser interditada nos dois sentidos para o socorro das vítimas, trabalho da perícia técnico-científica e retirada dos veículos do local.

Conforme informações dos sites Panorama Noticias e Jorge Zanone (Dracena), a vítima fatal de Andradina é a bancária Angela Gareti, de 47 anos e a filha dela, Maria Eduarda Garetti, ficou gravemente ferida. Além de bancária Sicoob, Angela tem uma loja na rua Alexandre Salomão, centro de Andradina. Elas teriam ido para uma consulta na cidade de Presidente Prudente e, no retorno, aconteceu a tragédia.

O motorista do caminhão tanque, de transporte de leite, morador de Tupi Paulista também morreu no acidente, informaram os sites daquela região.

O ACIDENTE

Conforme apuraram os sites acima, o acidente aconteceu quando um caminhão tanque de transporte de leite e uma carreta bateram de frente, ainda sem maiores informações de quem haveria invadido a posta do outro.

Depois da violenta colisão, os dois veículos pesados seguiram desgovernados, batendo ainda contra o veículo ocupado por mãe e filha e uma caminhonete. Não há ainda informações do estado de saúde dos ocupantes da caminhonete.

A pista ficou interditada nos dois sentidos e perdurou assim por várias horas para os trabalhos de socorro às vítimas, da perícia técnico/científica, da retirada dos veículos da pista e também limpeza por parte dos bombeiros do óleo derramado no asfalto.

A Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar de Dracena, ambulâncias e Corpo de Bombeiros trabalharam incansavelmente no local. Outras informações podem ser acrescentadas à matéria caso os sites das respectivas cidades consigam apurar mais detalhadamente da dinâmica do acidente. (Com informações dos sites Jorge Zanone e Panorama Noticias)