Empresária dava presentes a adolescente de 13 anos em troca de sexo

A autora morava na vizinhança da vítima e aliciou o garoto com presentes diversos como roupas novas, perfumes, jogos eletrônicos e, a partir disso, começou a manter um relacionamento amoroso com o garoto. Os pais do adolescente desconfiaram dos fatos, após mudança de comportamento do jovem e em virtude dos presentes recebidos.

Assustados, os pais registraram ocorrência policial, a qual deu início às investigações, que culminou com a expedição do mandado de prisão preventiva. Após as providências legais, a autora foi encaminhada à carceragem da PCDF, de onde seguirá para o presídio feminino e aguardará seu julgamento presa.

Fonte: Metropoles.com