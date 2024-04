Polícia Rodoviária apreende quase 7 toneladas de maconha em carga de soja

De acordo com a corporação, essa foi a maior apreensão da droga no ano em todo o Brasil

SANTA LÚCIA/PR – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a maior apreensão de maconha do ano no Brasil. Cerca de 6,3 toneladas da droga foram encontrados em uma carga de soja na BR-163, no município de Santa Lúcia (PR), durante uma blitz na última quarta-feira (10).

O motorista do caminhão carregado com soja informou aos policiais que havia embarcado a carga em Laguna de Carapã (MS) e tinha como destino Paranaguá (PR).

De acordo com os policiais, o homem demonstrou muito nervosismo ao ser questionado sobre o motivo de estar trafegando no sentido de Santa Catarina pela BR-163.

Com a suspeita, os agentes realizaram a fiscalização do veículo. “Após a retirada da lona da carreta, o condutor informou para a equipe que ‘tinha coisa errada no meio da carga’”, declarou a corporação em nota.

Durante a inspeção foram identificados diversos fardos de maconha, que foram transferidos para outro veículo.

Além dos fardos de maconha, foram encontrados na carga de soja 13,4 quilos de skunk, uma versão mais potente da droga.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Judiciária para o registro do crime. O valor das drogas apreendidas foi avaliado em cerca de R$ 13,5 milhões.