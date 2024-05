Presidente da Câmara devolve mais de meio milhão economizados em 4 meses

ANDRADINA – Em uma demonstração de comprometimento e eficiência, o presidente da Câmara de Andradina, Lucas Furlan Lopes (PSDB), anunciou nesta sexta-feira um significativo repasse de R$ 550 mil dos cofres do Legislativo para o Executivo. O recurso é fruto de uma economia no primeiro quadrimestre e será destinado à Santa Casa local, para colaborar inclusive com o recém-inaugurado Centro de Hemodiálise. A unidade ainda carece de investimentos para o custeio e funcionamento diário.

Com a integração da UPA, a Santa Casa se tornou um polo de saúde essencial para o atendimento da população. E esta destinação de verba evidencia o compromisso do Legislativo com a melhoria do sistema de saúde local.

Lucas Lopes enfatizou que essa devolução é uma demonstração do compromisso dos 15 vereadores em utilizar os recursos públicos de forma eficiente, compreendendo a necessidade de economias para garantir uma gestão financeira responsável. Assim, a ação corrobora com a visão de uma administração transparente e voltada para o bem-estar da comunidade.

“Esta devolução representa um compromisso sólido com a saúde de nossa comunidade”, afirmou o presidente da Câmara de Andradina.

“É o resultado do esforço conjunto dos 15 vereadores, que têm sido exemplares em sua postura de responsabilidade fiscal e comprometimento com o bem-estar dos munícipes. Destinar esses recursos à Santa Casa é uma demonstração clara de nossa prioridade em fortalecer o sistema de saúde local, especialmente diante da recente inauguração da hemodiálise”, disse ainda Lucas Lopes.

O presidente afirmou ainda que vem acompanhado de perto a gestão da Santa Casa local, e que antes de decidir sobre a devolução, se reuniu com o médico Amyr Zalnierukynas Camilo para entender a real necessidade do repasse.

Assessoria Legislativa