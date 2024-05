Andradina vai encaminhar doações aos desabrigados do Rio Grande do Sul

ANDRADINA – Em um gesto de solidariedade e empenho humanitário, o Governo de Andradina, por meio do Fundo Social de Solidariedade em parceria com a Secretaria de Assistência Social está enviando a primeira ajuda humanitária às vítimas desabrigadas no Rio Grande do Sul, que enfrentam uma grave situação de calamidade pública devido às fortes chuvas que assolaram a região, deixando um rastro de destruição e afetando milhares de famílias.

A decisão de enviar imediatamente um grande volume de roupas e outros itens partiu de uma ideia que surgiu entre a Primeira Dama Juçara Lopes e a secretária Silvana Silva. “Tínhamos arrecadações em estoque junto a empresas e pessoas que decidimos enviar de imediato as pessoas desabrigadas do Rio Grande do Sul, pois temos certeza e confiança nos corações dos andradinenses que estão sempre buscando ajudar as pessoas mais necessitadas e que sempre podemos contar em nossas campanhas”, disse Silvana Silva.

Agora o Fundo prepara uma campanha para a arrecadação de outras doações e prestar assistência necessária, e para o “calor humano” do andradinense chegar a quem precisa.

Além de roupas, com o intuito de fornecer auxílio imediato e amenizar o sofrimento das pessoas afetadas pelas enchentes, a campanha também vai se concentrar na arrecadação de água, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza, seguindo orientação da Defesa Civil do Estado de São Paulo sobre as primeiras necessidades em situações como esta.

Em breve o Fundo Social de Solidariedade, vai divulgar outros pontos de arrecadação, que hoje podem ser encaminhadas a sede localizada na Rua Dr. Humberto Campos, 229 – Centro.

“Temos certeza que a mobilização para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul vai mostrar a solidariedade e empatia da nossa gente andradinense une em prol de um bem maior, oferecendo suporte e esperança às famílias que enfrentam momentos de extrema dificuldade”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Juçara Lopes.