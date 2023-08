Polícia prende em Minas Gerais quatro acusados de matar o médico Gabriel Rossi

PARA DE MINAS/MG – Os acusados de matar por estrangulamento o médico Gabriel Rossi, 29 anos, em Dourados, foram presos na cidade de Para de Minas (MG). A prisão ocorreu em ação conjunta entre a Polícia Civil SIG (Serviço de Investigações Gerais) e NRI (Núcleo Regional de Inteligência) de Dourados e a Polícia Civil mineira.

O delegado Erasmo Cubas, Chefe do SIG, e responsável pelas investigações, informou que quatro pessoas foram presas. Ele não deu detalhes sobre os autores do crime, mas que se pronunciará após chegar em Dourados.

Gabriel foi morto entre quarta a sexta-feira da semana retrasada por asfixia em razão de estrangulamento. O corpo dele foi encontrado com pés e mãos amarrados em cima de uma cama em uma casa localizada na Vila Hilda. A residência utilizada para aluguel temporário foi reservada dias antes do crime por duas pessoas, via aplicativo.

O corpo de Gabriel Rossi foi enterrado no sábado, na cidade de Santa Cruz do Sul (RS). Ele era gaúcho e permaneceu em Dourados a trabalho depois de se formar em medicina em março deste ano pela UFGD.

Vaquinha

Nas redes sociais amigos fazem “vaquinha” para arrecadar dinheiro para custear as despesas do funeral de Gabriel. A meta é arrecadar R$ 35 mil. Até o início da manhã desta segunda-feira (7) foram arrecadados R$ 30,4 mil.

Fonte: douradosnews.com.br