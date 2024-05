1ª Quermesse do Recanto do Senhor Jesus atrai mais de 1 mil pessoas ao recinto da Expoan

ANDRADINA – A 1ª Quermesse do C. T. A. Recanto do Senhor Jesus realizada na noite do último sábado, dia 11/05, atraiu mais de 1 mil pessoas ao Recinto de Exposições Miguel Rodrigues da Silva, no bairro Santa Cecília, onde são realizadas as tradicionais Expoan, ajudando substancialmente o caixa da entidade para a demanda e manutenção de seus serviços durante o ano de 2024. A diretoria agradece a todos, indistintamente que, de uma forma ou de outra, contribuíram para o grande sucesso do evento. O de 2025 já está sendo analisada.

Cada mesa foi vendida ao valor de R$ 60,00, com direito a um frango assado no forno e para 4 pessoas, além da venda de cerveja, refrigerante, água, pastel, bolos e doces. Havia ainda como atrativos barraca de pescaria, brinquedos e bingo.

MARCO TULIO & LUCIANO

A atração musical esteve a cargo da grande dupla de Andradina Marco Tulio & Luciano, que cantou e encantou as centenas de pessoas presentes. Segundo informações a atração foi um oferecimento da empresa Global Fero e Aço, Aliviando o caixa da entidade de uma despesa maior caso tivesse que contrata-los. A dupla vem conquistando um grande espaço nos eventos da cidade e toda região.

CLUBES DE SERVIÇOS

Diversos voluntários de clubes de serviço de Andradina estiveram presentes, contribuindo com isso para o grande sucesso da 1ª Quermesse do recanto do Senhor Jesus, oferecendo um serviço rápido e de qualidade. Parabéns também para todos eles, sempre unidos em uma grande causa humanitária.

ESTACIOMENTO GRATIS

Outro grande atrativo para os frequentadores foi a disponibilidade de estacionamento grátis para todos, oferecendo segurança e mais tranquilidade para todos que foram participar da quermesse. Como o estacionamento dentro do recinto foi pequeno, muitos motoristas ainda foram obrigados a estacionarem seus veículos nas proximidades do parque de exposições. Mesmo assim, não houve casos (pelo menos informado), de que algum veículo sofreu algum dano ou tentativa de arrombamento.

A direção do recanto do Senhor Jesus agradece a todos os que compareceram ao evento, desejando a todos muita saúde e paz e aproveita para convida-los para o evento do próximo ano, que já começa a ser idealizado.