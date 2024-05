Câmara vota projetos e discute futuro de devolução de verba

ANDRADINA – A 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Andradina, realizada nesta segunda-feira (29), foi marcada pela aprovação de projetos e debate sobre a destinação da devolução de recursos do Legislativo para instalação de uma UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) Neonatal no município.

O presidente Lucas Furlan Lopes (PSDB) usou a tribuna para defender a ideia do uso dos recursos para este fim e afirmou que vai conversar com o Executivo e com a direção da Santa Casa sobre o assunto. Em sua fala, ele ainda lembrou que na semana passada houve um repasse de R$ 550 mil dos cofres do Legislativo para o Executivo para colaborar com o recém-inaugurado Centro de Hemodiálise. “Este é um esforço de todos os 15 vereadores, que estão sensíveis à questão da saúde em nosso município”, disse ele.

Também no uso da tribuna, a vereadora Eloá Pessoa (PL) destacou que a UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Mineira está vacinando contra a gripe nesta segunda e terça-feira, das 19h às 21h30. Também fizeram uso do espaço os vereadores Fabrício Mazotti (União Brasil); Geraldo Shiomi Júnior (Podemos); André Lopes (PL); Professor Luzimar (PSB) e Rodarte dos Anjos (Rede).

Na Ordem do Dia, foram aprovados quatro projetos de lei. Em regime de urgência foram aprovados projetos que alteram a concessão da Medalha Tiradentes para incluir homenageados, e também gratificação para agentes públicos que atuam no Legislativo.

Teve votação favorável, ainda, projeto proposto pelo vereador Professor Luzimar que dispõe sobre o programa de apoio psicológico para profissionais da educação. O segundo, do vereador Hugo Rocha Zamboni (MDB) dá denominação da Praça Jornalista Antônio José do Carmo ao espaço público de convivência no bairro Santa Cecília.

Também foram aprovados dois requerimentos aparteados. O primeiro, solicitando esclarecimentos sobre semáforos na Avenida Rio Grande do Sul no cruzamento com a rua Euclides da Cunha, foi apresentado por Hernani da Bahia (Podemos). O outro solicita informações detalhadas sobre planos de melhorias na área de prática de esportes de Paranápolis, elaborado por Eloá Pessoa.

Assessoria Legislativa