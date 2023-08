Corpo de adolescente que estava desaparecida em Rio Preto é encontrado; padrasto foi preso

Adriano José da Silva, de 37 anos, foi preso pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) na última sexta-feira (4/8) perto de Olímpia, e informou onde enterrou o corpo da enteada Ana Cristina da Silva, de 15 anos

RIO PRETO – Após uma investigação minuciosa, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, prendeu na última sexta-feira (4/8), Adriano José da Silva, de 37 anos. Ele foi encontrado perto de Olímpia (SP), após ter matado a enteada Ana Cristina da Silva, de 15 anos, que estava desaparecida há uma semana em Rio Preto.

Segundo informou a delegada Dálice Ceron em coletiva de imprensa, ela havia representado na Justiça o pedido pelo mandado de prisão preventiva de Adriano. Ao ser capturado, o homem confessou que matou a adolescente e enterrou o corpo dela em um matagal em Neves Paulista (SP). Ele levou a equipe até o local, que encontrou o corpo da vítima em estado avançado de decomposição. Ana Cristina foi morta por esganadura após ser estuprada.

Ainda segundo a delegada, Adriano criou a adolescente como pai desde os três anos de idade dela. A motivação do crime seria porque ele temia que Ana Cristina revelasse supostos abusos sexuais que sofria em casa durante esses anos.

A delegada acredita que o autor do crime tenha manipulado ou ameaçado a jovem para que ela saísse de casa no dia em que desapareceu. Adriano chegou a ir com a mulher até a DDM registrar o boletim de ocorrência de desaparecimento de Ana, mas passou a ser considerado suspeito quando desapareceu no dia seguinte.

Carla Cristina da Silva do Nascimento, mãe de Ana, publicou um vídeo nas redes sociais logo após ser informada pela polícia sobre a morte da filha.

“Minha filha, que Deus te guarde em um bom lugar meu amor, Você foi um sonho lindo que eu vivi por 15 anos. Hoje meu amor é o meu aniversário e como presente aquele desgraçado me deu você em um caixão, e você em decomposição. Até esse direito ele me tirou. Não sei como vou seguir, mas eu vou continuar por você meu amor. Eu te amo muito mais que o Universo, e sei que de onde você está você vai estar sempre comigo, filha. Eu tenho o toque do seu rosto, seu beijinho de boa noite e de bom dia, de benção mãe. Você era perfeita filha. Filha, a mãe vai até o fim meu amor isso não vai ficar assim, eu quero justiça”, escreveu.

No sábado (5/8), Carla completou 37 anos. Em entrevista ao sbtinterior.com na tarde da sexta-feira, quando ela ainda esperava encontrar Ana viva, ela disse que o maior presente que ela poderia receber era ter a filha de volta.

O enterro de Ana Cristina foi ontem, no cemitério São João Batista, em Rio Preto.