Médico que bateu na contramão tinha cocaína; estado é grave

Acidente gravíssimo ocorreu na Fernando Corrêa da Costa, no muro do Hemosul

CAMPO GRANDE/MS – Médico que bateu um carro contra o muro do Hemosul, na madrugada deste domingo (24), estava com drogas e dirigia na contramão, na Rua Padre João Crippa, em Campo Grande. O estado de saúde dele é grave.

Segundo apurado pelo TopMídiaNews, o profissional estava na companhia de outra pessoa e saiu em busca de mais entorpecente, quando desceu a Rua Padre João Crippa na contramão. Depois de cruzar a Fernando Corrêa da Costa, a vítima bateu em uma árvore e depois do muro do hemocentro.

O condutor ficou retido dentro do veículo, um Citroen C4 e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros. Ele estaria entubado.

A dinâmica do acidente foi apurada pela Polícia Militar de Trânsito. Foi constatado também que um pedaço do arbusto atingiu um Corsa estacionado no pátio do Hemosul, que resultou apenas em danos materiais.

A cocaína teria sido achada no bolso do condutor e foi levada para análise da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos, a Denar, que constatou ser 1,10 gramas da droga.

O espaço está aberto para manifestação dos envolvidos. O caso foi registrado na Depac Cepol como acidente causado pela própria vítima e porte de drogas para uso pessoal.