Funcionário é flagrado furtando dinheiro em conveniência

MIRANDÓPOLIS – A Polícia Militar prendeu na noite de quarta-feira (03), D. M. M., de 23 anos, atendente de uma conveniência localizada na rua Rafael Pereira, centro, acusado de furto qualificado, depois de flagrado por câmeras de segurança furtando R$ 150,00 do estabelecimento em que trabalha. Encaminhado para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

A prisão do funcionário aconteceu quando policiais militares de Mirandópolis foram acionados para atendimento de ocorrência de furto em andamento, onde o solicitante, proprietário de um estabelecimento comercial tipo conveniência, estaria visualizando o funcionário do seu estabelecimento comercial subtraindo dinheiro do caixa pelas câmeras de monitoramento.

Os policiais foram ao local e deteve o funcionário citado. Em revista aos seus pertences, encontraram, em uma bolsa, R$ 150,00 reais em dinheiro. Indagado sobre os fatos, ele admitiu o furto e foi preso.

De posse das imagens do circuito de câmeras, a equipe apresentou o funcionário no plantão policial de Andradina, onde ele foi autuado em flagrante por furto qualificado e recolhido ao cárcere, à disposição da justiça.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Em audiência de custódia realizada na quinta-feira (03), a Justiça determinou que ele responda ao processo em liberdade.