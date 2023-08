Morador de Andradina envolvido em grave acidente é preso por contrabando e descaminho

SANTA MERCEDES – Um morador de Andradina/SP, de 38 anos, cuja identificação não foi divulgada pela Polícia Militar Rodoviária, está internado na Santa Casa de Dracena, depois de se envolver em grave acidente de trânsito na manhã de quarta-feira (02), na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, próximo da cidade de Santa Mercedes. Em seu veículo haviam muitas mercadorias oriundas do Paraguai e sem nota fiscal. Ocorrência apresentada na Receita Federal de Presidente Prudente, onde os produtos e o automóvel foram apreendidos. Já o condutor vai responder em liberdade.

O acidente aconteceu próximo das 6h30, quando o homem retornava para Andradina a bordo do GM Monza na cor prata, transitando pela referida rodovia, altura do Km 677, sentido Panorama/Tupi Paulista, quando foi surpreendido pela carreta Mercedes Benz/Axor, de Ponta Grossa/PR, que tracionava um semi-reboque e cruzava a rodovia, na altura do município de Santa Mercedes.

Sem tempo para frear a fim de evitar o acidente, o morador de Andradina bateu forte o Monza contra a lateral da carreta, tendo o motorista sofrido diversos ferimentos graves e ficado preso às ferragens.

Equipes do setor de saúde de Santa Mercedes e o Corpo de Bombeiros de Dracena atuaram o resgate da vítima, sendo necessário a utilização de equipamentos especiais para o desencarceramento do andradinense das ferragens, socorrendo-o para a Santa Casa de Dracena, permanecendo internado.

No GM Monza destruído, policiais rodoviários localizaram diversos produtos de origem estrangeira, desprovidos de documentação fiscal, entre eles: 420 chicletes Trident, 04 garrafas de tereré, 30 pipas, 03 garrafas de bebidas destiladas, 2.114 isqueiros, 10 brinquedos diversos, 08 barbeadores, 10 desodorantes Dove, 02 raquetes contra insetos, 200 pares de meias, 30 máquinas de cortar cabelo e 02 pneus importados, aro 14 (marca Aderenze), *totalizando: 2.833 unidades.*

A Polícia Militar Rodoviária determinou a princípio a prisão do condutor do Monza por Contrabando/Descaminho, tendo a ocorrência sido apresentada na Receita Federal de Presidente Prudente, onde os produtos e o automóvel foram apreendidos. Já o condutor vai responder o processo em liberdade.

O condutor do veículo de carga realizou o teste com o etilômetro, que não constatou álcool no resultado, já o condutor do automóvel, e morador em Andradina/SP, não realizou o teste, devido às lesões graves sofridas.