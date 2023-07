Borracheiro Ã© preso acusado de tentativa de matar esposa e enteado em Castilho

CASTILHO – O borracheiro S. A. S., de 69 anos, foi preso na tarde de terça-feira (25), pela Polícia Militar de Castilho (SP), acusado de tentativa de feminicídio e de homicídio ao tentar matar sua companheira de 48 anos e o filho dela, um adolescente de 13 anos. Encaminhado para o plantão da Delegacia da Delegacia seccional de Andradina, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia.

A prisão do acusado aconteceu depois que ele se enfureceu com sua companheira que havia acabado de chegar da rua e, por motivos a serem apurados pela Polícia Civil, passou a deferir golpes de facão contra a mulher, que atingiram seu ombro direito e braço esquerdo, causando extensos ferimentos. O filho do casal, de 13 anos, ao tentar defender a mãe, também foi atingido em sua mão direita.

As duas vítimas foram socorridas pelo serviço de ambulância do município até o Hospital José Fortuna, sendo medicados e submetidos à sutura dos ferimentos. Nenhum dos dois corre risco de morte. Os dois foram liberados posteriormente para prestar esclarecimentos na Polícia Civil.

CIÚMES

Apurações preliminares apontam que o homem não gostou que a companheira tivesse ido até a rua e quando ela retornou para casa teria sido ofendida por ele, tendo ela ido para o quarto e ele foi atrás dela, quando teriam discutido e acontecido as agressões com o facão. Já o filho vendo a mãe ser agredida, tentou interferir, mas também sofreu golpes de facão.

O crime ocorreu no cruzamento da rua Osório Junqueira com a rua Belarmino da Silva França. Depois das agressões o borracheiro teria fugido para a casa de parentes, onde foi localizado pela Polícia Militar na rua Bento da Cruz com a rua Nagib Zhar. O autor não tem passagens policiais.