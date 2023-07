Centenas de pessoas participam da Big Festa do Big Mart

ANDRADINA – Centenas de pessoas participaram na tarde do último domingo (23), das 13h às 17h, da Big Festa proporcionada pela rede de Supermercados Big Mart, em sua loja localizada na Av. Guanabara, 2007, bairro Stela Maris, com uma volta pela cidade na Carreta Império da Alegria, cujo ingresso para o passeio era trocado após a doação de um litro de leite. O evento foi em alusão ao aniversário da cidade, ocorrido em 11 de julho último. Todo o leite arrecadado foi doado para uma instituição beneficente.

Além da volta na “Carreta Império”, os que por lá compareceram tiveram direito a algodão doce, pipoca e as crianças puderam se divertir pra valer no pula pula, tudo devidamente armado em parte do estacionamento do supermercado.

Personagens dos quadrinhos e gibis, como Minie, Homem Aranha, entre outros, fizeram a alegria da criançada, tirando várias fotos. Alguns pais também aproveitaram o momento de descontração e registraram os momentos felizes em fotos e ou vídeos.

Todos parabenizaram a rede de Supermercados Big Mart pela iniciativa e pediram para os administradores da loja que repitam mais vezes essa sensacional oportunidade de fazer as crianças felizes.

Os donativos arrecadados (litros de leite) serão destinados a instituições locais que atendem famílias em vulnerabilidade social.

A Rede Big Mart reforça o compromisso com a comunidade local, buscando sempre promover ações que contribuam para o desenvolvimento e o bem-estar da população de Andradina. A festa de aniversário da cidade é mais uma demonstração do carinho que a rede de supermercados tem pela comunidade onde está inserida.