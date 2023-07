Futsal 2023 – Com dois jogos hoje serão definidos os finalistas da competição em Castilho

CASTILHO – Quatro equipes disputam nesta quinta-feira (20), a partir das 20h, no ginásio de esportes, duas vagas na grande final do campeonato de futsal 2023 de Castilho.

No primeiro jogo o time da Conveniência Lopes pega a equipe do Mão Negra (B), ambos times tem excelente retrospecto no campeonato e chegam motivados para semifinal.

A segunda partida é entre as equipes do Mão Negra (A) e do surpreendente ‘Vai na fé’, time sensação da competição.