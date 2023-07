Brincando na Praça e shows marcam reinauguração da Moura Andrade

Uma série de brincadeiras e jogos e shows, vão marcar a reinauguração oficial da Praça Antônio Joaquim de Moura Andrade no próximo dia 29 de julho (sábado).

As atividades começam às 10 da manhã com a realização de mais uma edição do Brincando na Praça. O Brincando na Praça é realizado através do Governo Federal, por meio da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, com base na Lei de Incentivo ao Esporte, conta com a execução da RMC Esportes, o incentivo da Tijoá, RMC Esportes e o apoio do Governo de Andradina, através da Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude.

Segundo o secretário Jonílcio Avelino da Silva, o “Professor Careca”, este evento é oferecido a toda a família com atividades voltadas ao lazer, recreação e esportes, tais como: vôlei, basquete, futebol, tênis, peteca, aula de zumba, jogos de tabuleiro, cama elástica, damas gigante, além de aferição de pressão arterial. A secretaria de Esportes também vai realizar a entrega gratuita de pipoca e algodão doce.



O evento de inauguração acontece na sequência, durante a noite com apresentação do Grupo Alto Clima, Coral Artetude e atrações convidadas.



A Praça

A praça Antônio Joaquim de Moura Andrade, a “Praça Moura Andrade” é o local por onde passou toda a história cultural e social de Andradina, desde a década de 40 aos anos 2.000. Em cada centímetro dela estão marcadas nas memórias das pessoas e em seus monumentos.

O Governo de Andradina trouxe a praça ao tempo atual, preservando e respeitando toda a “história viva” gravada nas memórias e em cada centímetro do local mais icônico da cidade.

A Praça já foi o centro nervoso e símbolo do desenvolvimento regional nas décadas de 60, 70 e 80, onde as últimas grandes intervenções foram realizadas, quando a Moura Andrade reunia o movimento pulsante de uma sociedade que não parava.



Seja como referência do centro financeiro ou em suas tardes repletas de andradinenses em suas horas de descontração, era a praça o “palco vivo” da história da cidade. Nela ainda havia o movimento das atividades culturais, seja no velho coreto, palco ou pelo público atraído pelos cinemas, cantinas e restaurantes.

Após essa “era de ouro”, a praça vinha sofrendo com a degradação do tempo e a falta de investimentos. O atual Governo de Andradina está sendo responsável pela revitalização da praça, que tem foco principal em um novo pavimento no local, já que o antigo, em “petit pavê”, foi danificado pelo tempo e não recebeu o devido cuidado no passado sendo um grande causador de transtornos de mobilidade e até frequentes pequenos acidentes.

A nova reformulação vai devolver a acessibilidade e segurança para os frequentadores da Praça, que se reúnem em grupos pelas manhãs e durante o expediente bancário e do comércio, ou que voltam pela noite para aproveitar o mais famoso centro gastronômico popular ao longo da calçada pela Rua Santa Terezinha.

Secom/Prefeitura