Prefeitura de Murutinga do Sul desenvolve a Campanha Julho Amarelo

Além da campanha Julho Amarelo, o setor de Saúde do município também realizou ações para gestantes, carreta da saúde e profissionais da Educação.

MURUTINGA DO SUL – A Prefeitura de Murutinga do Sul está desenvolvendo neste mês de julho uma série de atividades voltadas à saúde dos munícipes, visando dar uma melhor qualidade de vida, além de prevenir futuras moléstias, entendendo que é dever da administração cuidar da saúde de todos em geral, quer seja do adulto, do idoso, da criança, da gestante e também do bebê. Por isso é importante todos os munícipes compareceram nas UBS – Unidades Básicas de Saúde quando foram convocados.

JULHO AMARELO

A campanha “Julho Amarelo”, que tem por finalidade reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais. O Munícipe deve procurar a unidade de saúde e agendar seu exame gratuitamente.

A Enfermeira Tatiane Guimaraes Assis realizou na manhã de segunda-feira (17), uma orientação sobre “Julho Amarelo” na sala de espera da Unidade Básica De Saúde De Murutinga Do Sul e após ofertou os testes rápidos, no total foram 55 exames realizados.

A campanha “Julho Amarelo” foi instituída no Brasil pela Lei nº 13.802/2019 e tem por finalidade reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais.

A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas.

Faça os testes rápido na Unidade Básica De Saúde De Murutinga Do Sul é gratuito e sigiloso.

VACINA EM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Também neste mês de julho, mais exatamente no dia 12, a equipe de Imunização da Unidade Básica De Saúde De Murutinga Do Sul providenciou a vacinação dos profissionais da Educação das unidades escolares Antonieta Bim Storti Cei Antonieta Bim Storti Pei Anchieta.

GRUPO DE GESTANTE E PRÉ NATAL EM CLIMA JULINO

ESF Urbano realizou em julho ações de promoção à saúde com as gestantes da área. Grupo de Gestante e Pré Natal em clima julino. Várias gestantes foram atendidas durante este mês.

CARRETA DE BARRETOS

Neste mês de julho também foram finalizados os trabalhos da Carreta de Barretos com sensação de dever cumprido. Foram 415 mamografias realizadas.

As mulheres murutinguenses cuidando da saúde realizando seus exames preventivos e ainda ganhando um lindo mimo da equipe da Saúde. Carreta do Hospital do Amor

Parabéns a todos os envolvidos, a todas as mulheres. Que venha 2025 com mais prevenção. Quem se cuida voa longe.

Lembrando que as todas as fotos dos eventos acima citadas foram compartilhadas no facebook Manoel Messias