Secretaria de Esportes e Cultura realiza planejamento semestral

ANDRADINA – Dirigentes e colaboradores da Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude realizou uma reunião semestral de planejamento para a definição de ações.

A reunião foi conduzida pelo secretário, Jonilcio Avelino da Silva, o Professor Careca, e os dirigentes Fabrício Indião, Rogério Casonato e Arthur Almeida. A reunião abordou assuntos relacionados as atividades atuais da Secretaria e também planejou novas iniciativas. O foco foi a criação de um calendário esportivo e cultural começando no mês de agosto e término em dezembro.

Equipe de Excelência

Segundo o professor Careca a equipe de diretores, funcionários e professores da Secretaria vem fazendo um excelente trabalho , e com a implantação do calendário, o planejamento vai melhorar e ficará mais fácil atender as demandas de transportes e materiais para os professores.

“Todos são professores consagrados que há muito tempo vem desenvolvendo um trabalho de excelência em nossa cidade e transformando a vida de muitas crianças, jovens e adultos”, avaliou Careca.

Também foi lançado um desafio para os jogos regionais do ano que vem. A cultura também é de suma importância no contexto do projeto, com diversas atividades e eventos. O Ginásio do Curiango está prestes a ser entregue à comunidade, e o estádio municipal deverá receber as rodadas mais importantes dos diversos campeonatos da cidade. “Tudo por uma Andradina cada vez melhor”, finalizou.

Fonte: Secom/Prefeitura