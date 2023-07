Agosto e setembro sÃ£o os meses de maior proliferaÃ§Ã£o de escorpiÃµes. Fiquem atentos

ANDRADINA – A Secretaria Municipal de Saúde está pedindo atenção a população para que redobrem os cuidados em casa para evitar acidentes com escorpiões. Isto porque os animais começam a gestação para terem os filhotes no verão a partir do mês de agosto.

Agosto e setembro são os meses onde eles mais proliferam; já que o escorpião se adapta de acordo com as necessidades podendo antecipar a sua reprodução para perdurar a espécie.

Para evitar acidentes é importante os moradores se atentarem ao acúmulo de móveis em desuso e entulhos de construção nas residências; como blocos; telhas; restos de madeiras e similares.

A secretaria ressalta que os moradores jamais devem fazer a aplicação de venenos com o intuito de acabar com os escorpiões; pois tem pouca eficácia e pode irritá-los e aumentar as chances de picadas.

Todo cuidado é essencial para evitar que estes animais apareçam e todos os moradores devem manter os cuidados em casa. Em caso de acidentes é imprescindível procurar em primeiro lugar a Santa Casa pois é a única Unidade do município que realiza aplicação do soro antiveneno.

A secretária municipal de Saúde, Maristekla Marinho também reforçou o alerta e pediu a colaboração de toda a população quanto aos cuidados.

A espécie que predomina na nossa região é a Tityus serrulatus; popularmente conhecida por escorpião-amarelo; e a fêmea dá de 15 a 20 filhotes por gestação; podendo rapidamente se proliferar.

Fonte: Secom/Prefeitura