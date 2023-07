Fim de semana de festejos teve Torneio de Vôlei de Areia

ANDRADINA – No último sábado (15) foi realizado o Torneio de Vôlei de Praia na quadra de areia ao lado do Ginásio Municipal de Esportes (GIME) Dr Agenor Francisco da Cunha.



O evento organizado pela Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude, faz parte da programação dos festejos da cidade, comemorando 86 anos de Andradina.



Segundo o secretário, Jonílcio Avelino da Silva, o Professor Careca, participaram 5 duplas femininas e 6 masculinas de grande nível, com partidas emocionantes.



Toda a competição foi organizada pela secretaria, com respaldo do sub-secretário Fabrício Indião e Rogério Casonato, e a parte técnica do Professor Walter, um dos responsáveis pelo vôlei da Secretaria.



“Agradecimentos aos participantes e a todos que prestigiaram o torneio de praia. Governo de Andradina cada dia melhor. Orgulho de ser Andradinense”, disse Careca.



Classificação

No feminino foram campeãs a dupla Letícia Souza e Letícia Nunes e as vices Ingrid e Rafaela.

No masculino foram campeões a dupla Tiago e Branco ; Vice Rafael e Ruan.

Fonte: Secom/Prefeitura