Atividade Delegada da polícia é aprovada em Murutinga do Sul

O prefeito de Murutinga do Sul (SP), Cristiano Eleutério recepcionou em seu gabinete na semana passada o comandante do 28º BPMI da Polícia Militar de Andradina (SP), tenente coronel Fabio Akira para tratar sobre a implantação da Atividade Delegada na cidade com mais de 3 mil habitantes segundo dados do IBGE

O Roni Paparazzi apurou, que outro assunto discutido foi a importância do PVS- Programa Vizinhança Solidária, indicadores criminais e os programas de policiamento.

Participaram do encontro capitão Jean Roger, comandante da 3º Ciaa e o 2º sargento Thiago, comandante do grupamento da cidade, o vereador José Ferreira, Mauricio e Vanderlei.