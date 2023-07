Empresário de Três Lagoas morre afogado ao cair do barco no Rio Paraná

TRÊS LAGOAS/MS – O empresário Aparecido de Almeida Silva, conhecido como Cidão Lanches, de 57 anos, morreu afogado ao cair de um barco na madrugada deste domingo (9) no Rio Paraná.

